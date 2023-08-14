В FOZZY заявили, что их гипермаркет в Одессе восстановить невозможно. К счастью, никто не погиб, но пострадали три сотрудника, состояние которых оценивают как стабильное.

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В Одессе сгорел гипермаркет FOZZY

В гипермаркете, существовавшем с 2001 года, работали 270 сотрудников. Им предложат новые должности в других бизнесах Fozzy Group. В частности, речь идет о возможности с переездом в другие города. Общая площадь Fozzy 11 422 квадратных метров, а торговая площадь составляла 5860 квадратных метров.

Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе работать не будет,

– заявили в компании.

Глава прессслужбы Fozzy Group Иван Пальчевский заявил, что предварительно компания оценивает убытки в сотни миллионов гривен, однако конкретную и окончательную сумму еще предстоит подсчитать, пишет издание Forbes. Однако следует учитывать, что после ракетной атаки в гипермаркете сгорело буквально все – здание, оборудование, товар и т.д.

В то же время в компании подчеркнули, что, несмотря на атаки врага, они продолжают работать. Напомним, что россияне атаковали Одесскую область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.