У FOZZY заявили, що їхній гіпермаркет в Одесі відновити неможливо. На щастя, ніхто не загинув, але постраждало троє співробітників, стан яких оцінюють як стабільний.

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В Одесі згорів гіпермаркет FOZZY

У гіпермаркеті, який існував з 2001 року, працювали 270 співробітників. Їм запропонують нові посади в інших бізнесах Fozzy Group. Зокрема, йдеться про можливість з переїздом в інші міста. Загальна площа Fozzy 11 422 квадратних метрів, а торговельна площа становила 5860 квадратних метрів.

Ми з жалем повідомляємо, що FOZZY в Одесі працювати не буде,

– заявили у компанії.

Очільник пресслужби Fozzy Group Іван Пальчевський заявив, що попередньо компанія оцінює збитки у сотні мільйонів гривень, проте конкретну й остаточну суму ще мають підрахувати, пише видання Forbes. Проте варто враховувати, що після ракетної атаки у гіпермаркеті згоріло буквально все – будівля, обладнання, товар тощо.

Водночас у компанії наголосили, що попри атаки ворога вони продовжують працювати. Нагадаємо, що росіяни атакували Одещину ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.