Експорт зерна вкрай важливий як для економіки України, так і для глобальної продовольчої безпеки. Партнери готові сприяти створенню сухопутних шляхів експорту, поки російські окупанти блокують Чорне море.

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"Сухий" порт на Закарпатті та експорт зерна в Італію

У селі Горонда на Закарпатті збудують мультимодальний логістичний центр для нарощування експорту зернових. Будівництво об'єкта відбувається за сприяння МЗС Італії, куди повинні вирушити наші зернові. Місцева громада виділила під будівництво 40 гектарів землі.

Для реалізації ідеї міністру економіки Італії Адольфо Урсо довелося об'єднати бізнес-кола своєї країни. До проєкту залучені залізниця та власники портів у Венеції, Вероні, Трієсті. Усі вони стали засновниками нового терміналу.

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Нове підприємство працюватиме на базі вузькоколійки європейського зразка. "Сухий" порт повинен сполучити Україну з італійськими портами, звідки наша продукція вирушатиме до інших країн світу.

Ми шукали якусь логістичну платформу з географічно зручним розташуванням, щоб обов'язково була присутня широка й вузька колія. Тому ми вирішили відновити нашу вузькоколійку. Йдеться про зарослі чагарником порожні території,

– розповів голова громади на Закарпатті Іван Туряниця.

Вартість логістики планують знизити шляхом контейнеризації та інтеграції у логістичну культуру ЄС. Термінал матиме доступ до вузькоколійних залізниць Словаччини, Угорщини та Румунії.

Також повідомляється, що Італії вкрай цікава така співпраця, адже вона імпортує багато пшениці та інших зернових з України.