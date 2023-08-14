Экспорт зерна очень важен как для экономики Украины, так и для глобальной продовольственной безопасности. Партнеры готовы способствовать созданию сухопутных путей экспорта, пока российские оккупанты блокируют Черное море.

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"Сухой" порт в Закарпатье и экспорт зерна в Италию

В селе Горонда в Закарпатье построят мультимодальный логистический центр для наращивания экспорта зерновых. Строительство объекта проходит при содействии МИД Италии, куда должны отправиться наши зерновые. Местное общество выделило под строительство 40 гектаров земли.

Для реализации идеи министру экономики Италии Адольфо Урсу пришлось объединить бизнес-круги своей страны. К проекту привлечены железная дорога и владельцы портов в Венеции, Вероне, Триесте. Все они стали основателями нового терминала.

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Новое предприятие будет работать на базе узкоколейки европейского образца. "Сухой" порт должен соединить Украину с итальянскими портами, откуда наша продукция будет отправляться в другие страны мира.

Мы искали какую-то логистическую платформу с географически удобным расположением, чтобы обязательно присутствовал широкий и узкий путь. Поэтому мы решили восстановить нашу узкоколейку. Речь идет о заросших кустарником пустых территориях,

– рассказал глава общины на Закарпатье Иван Туряница.

Стоимость логистики планируется снизить путем контейнеризации и интеграции в логистическую культуру ЕС. Терминал будет иметь доступ к узкоколейным железным дорогам Словакии, Венгрии и Румынии.

Также сообщается, что Италии крайне интересно такое сотрудничество, ведь импортирует много пшеницы и других зерновых из Украины.