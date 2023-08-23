Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Кримській платформі заявив, що зараз триває активна робота над тим, щоб повернути Криму увесь світ, який звідти витіснила Росія.

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Крим це частина економіки України та світу

Український гарант додав, що повоєнна трансформація України допоможе півострову працювати та бути економічно привабливим протягом усього року, а не залежати від сезонності

Зеленський повідомив, що уже є бізнеси, які висловили свою готовність почати працювати у Криму після деокупації півострова. За його словами, це відомі як міжнародні компанії, так і національні, які працюють у таких сферах:

  • Банкінг;
  • Готелі;
  • Авіакомпанії;
  • Промисловість;
  • Технології;
  • Телекомунікації;
  • Енергетика тощо.

Україна уже сьогодні, 23 серпня, підпише відкритий документ з бізнесами, які планують працювати на півострові. Вже зараз про готовність інвестувати у вільний та український Крим заявили такі компанії:

  • Ryanair;
  • Royal HaskoningDHV;
  • Міжнародна асоціація готелів та туристичної організації;
  • SkyUp;
  • JoinUp;
  • SoftServe;
  • Vodafone;
  • Sigma software;
  • Luxoft;
  • OKKO;
  • Nokia;
  • EPAM;
  • Lifecell.

Також про намір щодо роботи в Криму заявили у Fozzy Group. Нагадаємо, що ця мережа супермаркетів нещодавно постраждала від ракетного обстрілу в Одесі. Зеленський додав, що це ще не повний перелік.