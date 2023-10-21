Володимир Зеленский підтвердив, що Україна готує новий саміт Кримської платформи. Про це він сказав під час свого традиційного звернення до українців.

Читайте також Сильний та європейський півострів: яку модель розвитку планує Україна для Криму

Де пройде саміт цього разу

Український лідер повідомив, що місцем проведення нового саміту цього разу стане Чехія.

Готуємося до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна,

– сказав Зеленський.

Голова держави подякував всім у світі, хто долучився та готовий разом з Україною працювати на рівні парламентської дипломатії заради безпеки та миру в усій Європі.

Зверніть увагу! Українська влада створила Кримську платформу, щоб актуалізувати питання деокупації Криму на міжнародному порядку денному, консолідувати міжнародні зусилля для звільнення півострова, захистити права та свободи кримчан та посилити безпеку в Європі. У першому саміті, що проходив у 2021 році, взяли участь представники 43-х країн, які ухвалили спільну декларацію.

Як раніше проходила Кримська платформа