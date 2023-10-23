Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він додав, що противник не полишає спроб прорвати українську оборону.
Важливо Зеленський провів важливу Ставку: йшлося виключно про одне
Армія Росії безуспішно наступає
Російські загарбники зосереджують свої сили та підтягують резерви на Лимансько-Куп'янський напрямок. Впродовж минулої доби ЗСУ відбили 20 атак ворога. Окупанти здійснили 13 авіаударів.
Зараз для росіян важлива будь-яка перемога. Адже загалом їм нічим похвалитися. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону, але ми знали про плани ворога та готувались до них,
– мовив Фітьо.
Російська армія безуспішно наступає та зазнає великих втрат. Лише за минулу добу втрати в особовому складі склали 263 особи. ЗСУ також знищили 23 одиниці техніки, з яких 7 танків та 3 броньовані бойові машини. Збройні Сили дають гідну відсіч, тому ворог немає жодних стратегічних успіхів.
Оперативна ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку: дивіться відео
Кого росіяни кидають в бій та яку техніку використовують
На Лимансько-Куп'янський напрямок росіяни кинули підрозділи "Шторм-Z", "Шторм-V" та інші регулярні частини. Зокрема, мобілізованих військовослужбовців, так званих штрафників, колишніх в'язнів, які підписали контракти з міністерством оборони.
Вони вже йдуть в штурм. Тактика не змінюється. Росіяни просто закидують людьми й технікою,
– зазначив начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ.
На цьому напрямку росіяни використовують новітні зразки озброєння. Зокрема, танки Т-72, Т-90, які ЗСУ вдало знищують завдяки протитанковим засобам, FPV-дронам та точному вогню артилерії.
"Наші артилеристи діють вкрай влучно", – додав Фітьо.
Більше про ситуацію на фронті
- Впродовж останньої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали 10 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснили 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ.
- Збройні Сили здійснюють наступальні дії на південь від Бахмута. Протягом останнього тижня нашим бійцям вдалося закріпитися за залізницею, яка проходить з Бахмута до Горлівки.
- Від 10 жовтня росіяни безрезультатно намагаються наступати в районі Авдіївки на Сході України.