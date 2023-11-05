Так, наши защитники ликвидировали командира батальона "Терек" Владимира Попова с позывным "Кедр", а также полковника, российского следственного комитета Виктора Передерия. О "героических потерях" в так называемой "спецоперации" сообщают и росСМИ, передает 24 Канал.
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ВСУ ликвидировали комбата и полковника
На войне был ликвидирован кафир Виктор Передерий – полковник, сотрудник судебно-экспертного центра следственного комитета России. Как сообщают российские пропагандисты, он "героически погиб во время спецоперации".
Известно, что Передерий подписал контракт с российским минобороны в апреле 2023 года. Впрочем, пропагандисты не сообщают, где и когда погиб оккупант.
ВСУ ликвидировали российского полковника Виктора Передерия / Фото росСМИ
Подполковник ВСУ Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц" также сообщил, что на фронте также ликвидировали российского командира батальона "Терек" Владимира Попова с позывным "Кедр". При каких обстоятельствах оккупант "отправился на концерт к Кобзону" – неизвестно. Впрочем, в сети можно найти информацию, что батальон "Терек" воюет против Украины на территории Донецкой области.
Утрату подтверждают и российские пропагандисты, которые "чествуют героя". Из этих сообщений стало известно, что Попов был кавалером двух орденов мужества и других российских государственных наград. Ликвидированный комбат также являлся участником войны в Афганистане и Чечне.
ВСУ ликвидировали комбата "Терек" Владимира Попова / Фото с росСМИ
Актуальные потери врага
С 24 февраля 2022 года так называемая "вторая армия мира" потеряла:
- личного состава – ориентировочно 305 090 (+990);
- танков – 5 284 (+8);
- боевых бронированных машин – 9 953 (+14);
- артиллерийских систем – 7 375 (+12);
- РСЗО – 867 (+6);
- средств ПВО – 570 (+2);
- самолетов – 322 (+0);
- вертолетов – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 534 (+0);
- крылатые ракеты – 1 554 (+3);
- кораблей/катеров – 20 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 730 (+14);
- специальной техники – 1 047 (+9).