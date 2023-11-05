Однако потери оккупантов могут быть больше, ведь посчитать их во время интенсивных боев трудно.

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Какие потери врага на фронте

  • личного состава – ориентировочно 305 090 (+990);
  • танков – 5284 (+8);
  • боевых бронированных машин – 9953 (+14);
  • артиллерийских систем – 7375 (+12);
  • РСЗО – 867 (+6);
  • средств ПВО – 570 (+2);
  • самолетов – 322 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5534 (+0);
  • крылатых ракет– 1554 (+3);
  • кораблей /катеров – 20 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9730 (+14);
  • специальной техники – 1047 (+9).Потери врага 5 ноября 2023 года

  • Украина ударила по российскому кораблю в Крыму

  • Вооруженные Силы Украины 4 ноября атаковали судостроительный завод "Залив" во временно оккупированной Керчи. Сначала россияне только говорили о работе ПВО, однако впоследствии российское Минобороны признало, что ВСУ повредили находившийся на заводе корабль.
  • Враги не сказали, о каком именно корабле говорится и какие повреждения он получил. Однако источники 24 Канала рассказали, что наши военные поразили корабль типа "Каракурт" – он носитель опасных ракет типа "Калибр".
  • Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что вражеский корабль еще даже не участвовал в плавании. Его готовили к тому, чтобы вывести в море и атаковать Украину.
  • 5 ноября командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук подтвердил, что вражеский корабль последовал за "Москвой". Он подтвердил, что в месте атаки ВСУ стоял один из самых современных вражеских кораблей, несший крылатые ракеты типа "Калибр".