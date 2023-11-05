Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Які втрати ворога на фронті

особового складу – орієнтовно 305 090 (+990);

танків – 5 284 (+8);

бойових броньованих машин – 9953 (+14);

артилерійських систем – 7 375 (+12);

РСЗВ – 867 (+6);

засобів ППО – 570 (+2);

літаків – 322 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0);

крилаті ракети – 1 554 (+3);

кораблів /катерів – 20 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 730 (+14);

спеціальної техніки – 1047 (+9).



Втрати ворога 5 листопада 2023 року

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