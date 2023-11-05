Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.
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Які втрати ворога на фронті
- особового складу – орієнтовно 305 090 (+990);
- танків – 5 284 (+8);
- бойових броньованих машин – 9953 (+14);
- артилерійських систем – 7 375 (+12);
- РСЗВ – 867 (+6);
- засобів ППО – 570 (+2);
- літаків – 322 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0);
- крилаті ракети – 1 554 (+3);
- кораблів /катерів – 20 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 730 (+14);
- спеціальної техніки – 1047 (+9).
Втрати ворога 5 листопада 2023 року
Україна вдарила по російському кораблі в Криму
- Збройні Сили України 4 листопада атакували суднобудівний завод "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Спочатку росіяни тільки говорили про роботу ППО, проте згодом російське Міноборони визнало, що ЗСУ пошкодили корабель, що перебував на заводі.
- Вороги не сказали, про який саме корабель мовиться та яких пошкоджень він зазнав. Проте джерела 24 Каналу розповіли, що наші військові вразили корабель типу "Каракурт" – він носій небезпечних ракет типу "Калібр".
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворожий корабель ще навіть не брав участі в плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну. Посадовець пояснив, що Україна наразі мусить дочекатися результатів, щоб знати, чи корабель пішов слідом за крейсером "Москва".