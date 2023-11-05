Проте втрати окупантів можуть бути більшими, адже порахувати їх під час інтенсивних боїв важко.

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Які втрати ворога на фронті

  • особового складу – орієнтовно 305 090 (+990);
  • танків – 5 284 (+8);
  • бойових броньованих машин – 9953 (+14);
  • артилерійських систем – 7 375 (+12);
  • РСЗВ – 867 (+6);
  • засобів ППО – 570 (+2);
  • літаків – 322 (+0);
  • гелікоптерів – 324 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5534 (+0);
  • крилаті ракети – 1 554 (+3);
  • кораблів /катерів – 20 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 730 (+14);
  • спеціальної техніки – 1047 (+9).


Втрати ворога 5 листопада 2023 року

Україна вдарила по російському кораблі в Криму

  • Збройні Сили України 4 листопада атакували суднобудівний завод "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Спочатку росіяни тільки говорили про роботу ППО, проте згодом російське Міноборони визнало, що ЗСУ пошкодили корабель, що перебував на заводі.
  • Вороги не сказали, про який саме корабель мовиться та яких пошкоджень він зазнав. Проте джерела 24 Каналу розповіли, що наші військові вразили корабель типу "Каракурт" – він носій небезпечних ракет типу "Калібр".
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ворожий корабель ще навіть не брав участі в плаванні. Його готували до того, щоб вивести в море й атакувати Україну. Посадовець пояснив, що Україна наразі мусить дочекатися результатів, щоб знати, чи корабель пішов слідом за крейсером "Москва".