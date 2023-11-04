У Службі безпеки розповіли про нові досягнення спецпризначенців ЦСО "А", а також показали результати роботи захисників.

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ЗСУ знищили "Термінатор" та "Сонцепьок"

Наші захисники знищили на фронті БМПТ "Термінатор" та "Сонцепьок". Зазначимо, що "Термінатор" призначений для того, щоб уражати протитанкові засобів противника. Також окупанти використовують його для придушення живої сили, озброєної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю. Крім цього, ця БМПТ може вражати також танки, БМП, доти та дзоти.

Натомість назва "Сонцепьок" говорить сама за себе. Він призначений для знищення живої сили, виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель та споруд. Ця система стріляє запалювальними або термобаричними боєприпасами.

Кадри знищення "Термінатора" та "Сонцепьока": дивіться відео

У СБУ також розповіли, що окрім "Сонцепьока" та "Термінатора". Крім того, лише за тиждень наші воїни у найгарячіших точках уразили:

19 танків,

12 ББМ,

9 артсистем та 1 РСЗВ,

3 системи ППО,

29 ворожих БпЛА,

2 системи радіоелектронної боротьби та розвідки,

60 авто,

29 ворожих укріплень,

2 склади з БК.

Ще 145 окупантів вирушили на "концерт Кобзона".

Втрати ворога у війні зросли

Станом на ранок 4 листопада у війні Росії проти України загинули 304 100 російських окупантів. 830 з них було ліквідовано за минулу добу.