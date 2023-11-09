Разногласия между ними возможно и существуют, но только в вопросах "куда сначала бить – по Москве или Питеру?". Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил 24 Каналу, что украинские спецслужбы следят за всеми, кто подрывает ситуацию в нашем государстве и продвигает российские нарративы в общество.

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"Вы все будете за это нести ответственность"

Данилов рассказал, что за последние два месяца Россия открыла на территории Украины все возможные агентуры. Россияне вкладывают немалые средства в дезинформацию, на основе которой хотят дестабилизировать ситуацию в нашем государстве.

Мы бьем в набат последние 3 месяца. Обращаемся ко всем соответствующим службам, чтобы они были максимально бдительными и отслеживали всех "российских гнид", которые на сегодняшний день "возбудились",

– подчеркнул секретарь СНБО.

"Они начинают рассказывать о русском языке; рассказывают, что будут баллотироваться в президенты, при этом убегая с территории нашей страны, где сейчас встречаются за ее пределами с другими бежавшими представителями. Колотят сейчас, собирают деньги и вещи. Имейте в виду. Я хочу обратиться к тем, кто здесь, кто их поддерживает, кто имеет с ними связи. Вы все будете за это нести ответственность", – подчеркнул Данилов.

Данилов обратился к тем, кто дестабилизирует ситуацию в Украине: смотреть видео

Россияне не могут одолеть Украину военным путем. Поэтому единственный шанс – дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. У оккупантов уже есть план дестабилизации, которым они мощно занимаются и понемногу реализуют. Прежде всего – враг хочет внести раскол в якобы имеющиеся разногласия системы высшего военного и политического руководства Украины. Будьте бдительны и анализируйте всю информацию!

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