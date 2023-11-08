Украинские военные командиры остаются едиными и продолжают сражаться против единственного врага – России. В ВСУ призывают граждан полагаться только на критическое мышление и проверять информацию.
Смотрите также Воевать нельзя останавливаться. Как изменились военные возможности России с 24 февраля 2022 года
Фейковый "Залужный" и другое командование
В Страткоме ВСУ рассказали, что оккупанты освоили технологию дипфейков. В последние дни они публикуют сфабрикованные заявления высшего военного и политического руководства. Россияне распространяют в сети созданные искусственным интеллектом видео, где высшие лица призывают к мятежу. Однако это лишь попытки заставить украинцев бороться друг с другом.
Официально сообщаем, что все военно-политическое руководство Украины едино, цель – победа над врагом неизменна и никакой фейк, насколько технологически сделан он не был, не повлияет на ее достижение,
– отметили в Страткоме.
Там призывали граждан использовать критическое мышление и доверять только официальным источникам информации. Если в сообщении ссылаются на источник, а в самом источнике об этом ни слова – это фейк. В ВСУ отмечают, что важно не доверять фейкам и тем более не распространять их.
Фейки в украинском инфопространстве
- Днем ранее один из нардепов бросил фейк об отставке Валерия Залужного. Министр обороны отрицает эту информацию и отметил, что не стоит помогать агрессору в попытке расколоть украинское общество. Информационная война является составной частью злости России.
- Богдан "Тавр" Кротевич отреагировал на мифы СМИ относительно того, что украинские военные наступают по прямому указанию со стороны Зеленского или Залужного. Он подчеркнул, что все происходит четко по вертикали командование.
- Россияне также активно врут в отношении потерь украинской армии. Журналисты проанализировали заявления минобороны России. Они обнаружили, что оккупанты "уничтожают" артиллерию, которой никогда не было в Украине, а так же смогли найти 44 HIMARS из 40 в общей сложности поставленных ВСУ,