Об этом "Тавр" рассказал в интервью Наталье Мосейчук. Он подчеркнул, что все приказы идут вниз по определенной вертикали, передает 24 Канал.

Смотрите также Спасибо "темщикам", актерам и поколению лавандового рафа: сейчас важны все

"Тавр" объяснил, как дают приказы в ВСУ

Майор подчеркнул, что из Офиса Президента и даже от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного направления приказы военнослужащим не поступают. Он подчеркнул, что существует вертикаль командования в войсках, и все происходит четко по ней.

Как принимаются решения в Генеральном штабе, я не знаю, скорее всего, есть ставка, принимаются какие-то решения и дальше уже главнокомандующий Валерий Залужный отдает команды на нижеподчиненные подразделения,

– подчеркнул он.

"Тавр" сказал, что дальше приказы направляются в командование объединенных сил ВСУ, в частности, к генералам Александру Тарнавскому, Александру Сырскому. А у них есть также подчиненные генералы, которые передают задачи подчиненным полковникам и так командирам взводов.

"Не может быть такое, чтобы Зеленский или Залужный звонит и говорит наступать", – заметил "Тавр".

Военный также отметил, что даже если бы Залужный или Зеленский отправили бы подобные приказы, любой командир мог бы сказать, что ему нужен письменный приказ, который возможен только по иерархии.

Майор отреагировал на статью Залужного

"Тавр" отметил, что некоторые многие украинские СМИ вырывали из контекста определенные фразы Залужного и постили их в телеграм-каналах, твиттере и т.д. В то же время он подчеркнул, что такие вырванные лживые фразы могут прочесть и наши бойцы, которые постоянно на передовой линии и у них немного времени, чтобы зайти посмотреть новости.

Они могут просто зайти прочесть фразу тезисно, что вырвана из контекста из статьи главнокомандующего и не попасть в контекст. Я думаю, что 80% личного состава не читало полностью этот текст в оригинале,

– подчеркнул военный.

Майор считает, что слова главнокомандующего были важны западным СМИ. Однако происходящее на фронте ему не нужно узнавать из статьи, потому что он владеет самыми свежими данными о положении вещей в зоне боевых действий.

Напоследок "Тавр" отметил, что видит, как некоторые якобы уважаемые западные СМИ "ведут себя как желтая пресса". В частности, они ссылаются на неназванного советника Офиса Президента, потом все начали думать, кто же сказал эти слова, и создали таким образом вброс в украинское инфопространство.