Про це "Тавр" розповів у інтерв'ю Наталії Мосейчук. Він наголосив, що всі накази йдуть вниз по певній вертикалі, передає 24 Канал.

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"Тавр" пояснив, як дають накази у ЗСУ

Майор наголосив, що з Офісу Президента та навіть від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного напряму накази військовослужбовцям не надходять. Він наголосив, що існує вертикаль командування у військах і все відбувається чітко по ній.

Як ухвалюються рішення в Генеральному штабі, я не знаю, скоріш за все є ставка, ухвалюються якісь рішення і далі вже головнокомандувач Валерій Залужний віддає команди на нижче підпорядковані підрозділи,

– підкреслив він.

"Тавр" сказав, що далі накази прямують в командування об'єднаних сил ЗСУ, зокрема, до генералів Олександра Тарнавського, Олександра Сирського. А в них є також підпорядковані генерали, які передають завдання підпорядкованим полковникам і так до командирів взводів.

"Не може бути таке, щоб Зеленський або Залужний дзвонить і каже – наступай", – зауважив "Тавр".

Військовий також зазначив, що навіть якби Залужний чи Зеленський відправили б подібні накази, то будь-який командир міг би сказати, що йому треба письмовий наказ, який можливий лише за ієрархією.

Майор відреагував на статтю Залужного

"Тавр" відзначив, що деякі багато українських ЗМІ насправді виривали з контексту певні фрази Залужного і постили їх в телеграм-каналах, твітері тощо. Водночас він наголосив, що такі вирвані неправдиві фрази можуть прочитати й наші бійці, які постійно на передовій лінії й в них небагато часу, щоб зайти подивитися новини.

Вони можуть просто зайти прочитати фразу тезисно, що вирвана з контексту зі статті головнокомандувача і не вдатися в контекст. Я думаю, що 80% особового складу не читало повністю цей текст в оригіналі,

– наголосив військовий.

Майор вважає, що слова головнокомандувача були важливі західним ЗМІ. Однак те, що відбувається на фронті йому не треба дізнаватися зі статті, тому що він володіє найсвіжішими даними про стан речей у зоні бойових дій.

Наостанок "Тавр" відзначив, що бачить, як деякі нібито поважні західні ЗМІ "поводяться як жовта преса". Зокрема, вони посилаються на неназваного радника Офісу Президента, що потім всі почали думати, хто ж сказав ці слова, і створили таким чином вкид в український інфопростір.