Українські військові командири лишаються єдиними та продовжують боротися проти єдиного ворога – Росії. У ЗСУ закликають громадян покладатися лише на критичне мислення та перевіряти інформацію.
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Фейковий "Залужний" та інше командування
У СтратКомі ЗСУ розповіли, що окупанти освоїли технологію діпфейків. Останніми днями вони публікують сфабриковані заяви вищого військового та політичного керівництва. Росіяни поширюють у мережі створені штучним інтелектом відео, на яких вищі особи закликають до заколоту. Однак це лише спроби змусити українців боротися одне з одним.
Офіційно повідомляємо, що все воєнно-політичне керівництво України єдине, мета – перемога над ворогом незмінна і жодний фейк, наскільки технологічно зробленим він не був, не вплине на її досягнення,
– наголосили у СтратКомі.
Там закликали громадян використовувати критичне мислення і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Якщо в повідомленні посилаються на джерело, а у самому джерелі про це ні слова – це фейк. У ЗСУ наголошують, що важливо не довіряти фейкам і тим паче не поширювати їх.
Фейки в українському інфопросторі
- Днем раніше один з нардепів вкинув фейк про відставку Валерія Залужного. Міністр оборони заперечив цю інформацію та наголосив на тому, що не варто допомагати агресору в намаганні розколоти українське суспільство. Інформаційна війна є складовою агресії Росії.
- Богдан "Тавр" Кротевич відреагував на міфи ЗМІ щодо того, що українські військові наступають за прямою вказівкою з боку Зеленського чи Залужного. Він наголосив, що все відбувається чітко по вертикалі командування.
- Росіяни також активно брешуть щодо втрат української армії. Журналісти проаналізували заяви міноборони Росії. Вони виявили, що окупанти "знищують" артилерію, якої ніколи не було в Україні, а тако змогли знайти 44 HIMARS з 40 загалом поставлених ЗСУ,