Рустем Умєров сказав, що повідомлення у мережі про звільнення Залужного – не більше ніж фейк.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів.

Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти.

Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками.

Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу".