Рустем Умєров сказав, що повідомлення у мережі про звільнення Залужного – не більше ніж фейк.
"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів.
Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти.
Інформаційна війна є складовою російської агресії проти України. Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками.
Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу".