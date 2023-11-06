Як повідомляють джерела 24 Каналу, цей подарунковий набір на день народження презентував колега загиблого. Це підтвердили й троє свідків.
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Трагічний подарунок
Джерела повідомляють, що на день народження Частякову подарували бойові гранати, що і стали причиною смерті. Їх презентував полковник Тімченко. Він вже дав відповідні свідчення та підтвердив, що поклав у дерев’яну подарункову коробку пляшку віскі "Black Label" та 6 гранат.
Відповідну інформацію підтвердили троє свідків, які були присутні при вручення подарунка. Полковник сказав при врученні: "Тебе здивувати важко – тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі".
Тімченко лишив собі дві гранати того ж типу, що подаровані / фото джерел
Ймовірно, Геннадій Частяков сприйняв це як жарт, оскільки згодом почав розбирати подарунки з дітьми. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми.
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- Голова МВС повідомив, що під час розбору подарунків син Частякова взяв гранати в руки та почав крутити кільце в руках. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.
- Після вибуху 13-річний син Частякова не подавав ознак життя. Згодом стало відомо, що дитина отримала травми у вигляді рваних ран на обличчі. Його доправили до лікарні.