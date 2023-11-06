Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав не поширювати неофіційну інформацію та почекати на офіційні висновки слідства. За його словами, досудове розслідування триває.

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Що розповів Клименко

Як запевнив міністр, перші обставини трагедії уже вдалося з'ясувати. Він підтвердив, що у понеділок 6 листопада майор Частяков святкував день народження. Із роботи чоловік повернувся з подарунками від колег, які почав показувати рідним.