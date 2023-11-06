Геннадій Частяков 6 листопада святкував День народження із сім'єю. Однак в одному з подарунків спрацювала вибухівка – майор загинув на місці.
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Помічник та близький друг: Залужний підтвердив гибель Частякова
Хто і яким чином підклав вибухівку помічнику головнокомандувача наразі невідомо. Валерій Залужний повідомив, що причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування.
Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто. Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій,
– написав Валерій Залужний.
Він повідомив, що у Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Залужний зазначив, що Геннадій був для нього надійним плечем – він повністю присвятив своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.
Мої глибокі співчуття родині,
– додав головнокомандувач.
Що відомо про гибель помічника Залужного
- Ввечері 6 листопада стало відомо, що у житловому комплексі в селі Чайки Київської області 39-річнй військовий підірвався на гранаті. На місце події негайно прибули правоохоронці.
- Згодом у ЗМІ повідомили, що граната вибухнула в руках помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова, невдовзі цю інформацію підтвердила дружина загиблого та сам головнокомандувач.
- Зі слів джерел 24 Каналу у правоохоронних органах, дружина заявила, що її чоловік приніс додому подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Вибух трапився в момент, коли він відкривав пакунок.
- Відомо, що син Геннадія зазнав рваних поранень обличчя. На місце викликали швидку медичну допомогу. У якому стані дитина наразі невідомо.