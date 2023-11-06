Сам помічник головнокомандувача помер від отриманих травм, а його 13-річний дістав важкі ушкодження, передають джерела 24 Каналу.

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Рвані рани обличчя

6 листопада о 17:22 медиків повідомили, що під Києвом вибухнула граната, постраждали 39-річний чоловік та хлопчик 13 років. Дитина не подавала ознак життя. Згодом стало відомо, що чоловік – майор Геннадій Частяков загинув, а його син – отримав травми у вигляді рваних ран на обличчі.

За словами дружини майора, її чоловік приніс додому подарунковий пакет: пляшку спиртного та чарки у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух.

Загинув близький друг Залужного

Головнокомандувач Валерій Залужний підтвердив загибель свого помічника, а також близького друга Геннадія Частякова. Генерал додав, що це " важка втрата для Збройних Сил України" і для нього особисто. Він пообіцяв, що будуть розслідувані причини та обставини трагедії.

Залужний розповів, що у Частякова залишилися дружина та четверо дітей. Він додав, що майор був для нього надійним плечем і присвятив своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.