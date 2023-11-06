Відповідна інформація з'явилась на сайті інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Що відомо про тему роботи

Тема й анотація наукової роботи, над якою працює Залужний, засекречені відповідно статей 1.2.1, 4.4.3, 4.6.4 "Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 2020 року.

Водночас в анотації вказано ключові слова дисертації: дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ.

Дата та місце захисту дисертації не вказують.



Інформація про дисертацію Залужного, яка є у вільному доступі / Скриншот

Також на сайті зазначено, що упродовж року Валерій Залужний зробив 6 публікацій за темою дисертації в українських виданнях.

Публікації Залужного у наукових виданнях / Скриншот

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