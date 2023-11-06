Геннадий Частяков 6 ноября праздновал День рождения с семьей. Однако в одном из подарков сработала взрывчатка – майор погиб на месте.

Смотрите также У Киева от взрыва гранаты погиб помощник Залужного

Помощник и близкий друг: Залужный подтвердил гибель Частякова

Кто и как подложил взрывчатку помощнику Главнокомандующего пока неизвестно. Валерий Залужный сообщил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.

Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство,

– написал Валерий Залужный.

Он сообщил, что у Геннадия остались жена и четверо детей. Залужный отметил, что Геннадий был для него надежным плечом – полностью посвятил свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией.

Мои глубокие соболезнования семье,

– добавил главнокомандующий.

Что известно о гибели помощника Залужного