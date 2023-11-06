Геннадий Частяков 6 ноября праздновал День рождения с семьей. Однако в одном из подарков сработала взрывчатка – майор погиб на месте.
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Помощник и близкий друг: Залужный подтвердил гибель Частякова
Кто и как подложил взрывчатку помощнику Главнокомандующего пока неизвестно. Валерий Залужный сообщил, что причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования.
Невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично. Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство,
– написал Валерий Залужный.
Он сообщил, что у Геннадия остались жена и четверо детей. Залужный отметил, что Геннадий был для него надежным плечом – полностью посвятил свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией.
Мои глубокие соболезнования семье,
– добавил главнокомандующий.
Что известно о гибели помощника Залужного
- Вечером 6 ноября стало известно, что в жилом комплексе в селе Чайки Киевской области 39-летний военный взорвался на гранате. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители.
- Впоследствии в СМИ сообщили, что граната взорвалась в руках помощника Валерия Залужного Геннадия Частякова, вскоре эту информацию подтвердила супруга погибшего там главнокомандующий.
- По словам источников 24 Канала в правоохранительных органах, супруга заявила, что ее муж принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Взрыв произошел в момент, когда он открывал сверток.
- Известно, что сын Геннадия получил рваные ранения лица. На место вызвали скорую медицинскую помощь. В каком состоянии ребенок пока неизвестно.