Кроме того, в результате инцидента пострадал также и 13-летний сын военного. Он находится под наблюдением врачей.

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Что известно о гибели военного

В Национальной полиции Украины отметили, что трагедия произошла в жилищном комплексе в селе Чайки Киевской области. В частности, после получения сообщения о взрыве, стражи порядка срочно прибыли на место происшествия.

По предварительной информации, в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий,

– говорится в сообщении НПУ.

Полицейские отметили, что уже начато уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами. Кроме того, правоохранители работают на месте, чтобы изучить все обстоятельства преступления.

Кроме того, по данным из источников журналистов "Украинской правды", погибшим военным был Геннадий Частяков, работавший помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Журналисты подчеркнули, что при осмотре квартиры полиция обнаружила еще пять целых гранат.

Также спикер Министерства внутренних дел Украины Марьяна Рева подчеркнула, что жена и теща военного, которые были на момент инцидента в квартире, по предварительным данным, не пострадали.

Впоследствии официально подтвердил гибель своего помощника и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что это "невыразимая боль и тяжелая потеря для Вооруженных Сил Украины и для меня лично".

Залужный подчеркнул, что во время празднования своего дня рождения в одном из подарков для Честякова сработало неизвестное взрывное устройство. Генерал заметил, что у Геннадия остались жена и четверо детей, а также выразил свои глубокие соболезнования семье.

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