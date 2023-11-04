Такой мыслью с 24 Каналом поделился экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его мнению, публикации Залужного в The Economist способны повлиять на Запад благодаря своей откровенности.

Смотрите также Контролируемое давление или проверка Запада: с чем связана информационная активность по Украине

Как относиться к словам Залужного

Украинцы очень часто импульсивно реагируют на любую статью или сообщение, не соответствующее их ожиданиям. Сначала мы радуемся началу контрнаступления, а потом отчаиваемся от слов Залужного о том, что не все на войне происходит так, как нам того хочется.

Именно поэтому, увидев такие публикации, следует воспринимать их как можно менее эмоционально, не зависимо от того, полны ли они позитивом, или навивают печаль.

Иван Ступак о статье Валерия Залужного: смотрите видео

"Украинцы не имели возможности лично задать вопрос Главнокомандующему по поводу неосуществленности предварительных прогнозов на летнюю кампанию 2023 года. Поэтому Залужный по-военному ответил на этот общественный запрос, который актуализировался в течение последнего месяца", – пояснил обозреватель.

В то же время не стоит воспринимать слова Залужного о "тупике" как свидетельство провала украинского наступления. Украинский Главнокомандующий – это профессионал, который лучше выполняет свою работу, и знает, что нужно для достижения поставленных целей

Что именно хотел донести своими сообщениями Главнокомандующий

Сообщения Залужного об актуальных проблемах на фронте отмечают, что текущая диспропорция сил не поможет Украине преодолеть агрессора. И эта откровенность должна сработать на наших западных партнерах.

Следует понимать, что в результаты летней кампании не "ошибка Залужного", ведь над организацией украинского наступления работало множество военных командующих, в том числе и западных. Так же и решения, от которых зависела судьба наступления, принимали не только в Киеве, но и в других столицах по обе стороны Атлантики,

– подчеркнул Ступак.

Главный тезис сообщений Залужного состоит в том, что для победы Украине нужны совершенно новые технологии, которые находятся на Западе. И для того, чтобы ускорить нашу победу, нам крайне нужно, чтобы Запад поделился этими технологиями.

Западная помощь Украине: последние новости