Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский рассказал 24 Каналу, с чем связана такая активность в информационном поле. По его словам, это следствие кое-где безответственной политики многих мировых игроков в отношении России и других нарушителей общепринятого устройства.

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Молчание мира и свобода России

По словам Желиховского, все государства несколько десятков лет находились будто в "литургическом сне" и не видели, как Россия бросает вызов Западу и пытается изменить миропорядок, существующий со времен Второй мировой войны.

К примеру, ситуация в России – Чеченские войны, подавление инакомыслия, укрепление путинской системы, уничтожение оппозиции и свободы слова. А также выход Запада с Ближнего Востока, в частности, Сирии и Афганистана.

Слабой была реакция на речь Путина в Мюнхене в 2007 году, когда он официально заявил, что "западный мир должен пересмотреть свою политику" и что "однополярный мировой строй является неприемлемым",

– объяснил эксперт-международник.

Решается мировой порядок

По мнению Желиховского, все вышесказанное привело к тому, что Россия стала неадекватно и бесконтрольно вести себя на международной арене. В результате Москва полномасштабно напала на Украину. Также Россия начала закрепляться на Ближнем Востоке, поэтому опосредованное влияние привело к вторжению ХАМАС в Израиль.

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Эти статьи говорят, что в "тупике" оказалась не Украина, в "тупике" оказался весь свободный мир. С всеми диктаторами, которые хотят быть на равных с демократическими странами, обществами, а, возможно, даже потеснить их с международной арены,

– сказал Станислав Желиховский.

Сейчас решается вопрос, как будет вести себя прогрессивное человечество и сможет ли победить "режимы-паразиты" в международной политике. Или же наоборот: мир уступит и погрузится в темные века.

В конце концов, подобные материалы должны подтолкнуть общество к объединению все большего числа мировых игроков. Иначе последствия могут на десятилетие изменить международный порядок.

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