Непростая ситуация на фронте и политической арене актуализировали в медиа тему мирных переговоров между Украиной и Россией. Дмитрий Кулеба рассказал о вероятности тайных разговоров между Киевом и Москвой.
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Категорическое "Нет"
По словам дипломата, Киев не ведет со страной-оккупантом никаких секретных переговоров. Кулеба напомнил, что для того, чтобы появилась вероятность общения с врагом, он для начала должен вывести свои войска со всей территории Украины. Это условие, в частности, прописано в формуле мира президента Зеленского.
Ранее глава МИД отмечал, что ближайшие месяцы будут нелегкими для украинцев. Так, с приближением холодов и дождей непросто будет продвигаться на поле боя. Кроме того, Россия готовится к новым массированным обстрелам объектов критической инфраструктуры. В ряде стран Европы и США начинается политический сезон, который может влиять на отношения Украины и ее партнеров.
"Мирные" переговоры Украины и России: последние новости
- В Украине остается неизменной позиция относительно невозможности каких-либо договоренностей со страной-агрессоркой, пока она не выведет свои войска со всей оккупированной территории или их не выбьют оттуда ВСУ. Причем президент Зеленский заявлял, что речь идет о выходе наших войск на международно признанные границы, а не пределы до 24 февраля 2022 года.
- В то же время Путину кажется, что Украина уже якобы хочет переговоров с ним. Об этом российский диктатор сказал на брифинге по итогам своего визита в Пекин для участия в форуме "Один пояс, один путь". Глава Кремля похвалил Киев за то, что он якобы начинает склоняться в сторону "мирного" разрешения конфликта.
- Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь заявил, что Кремль готов к " политическим дискуссиям" с Западом, на которых должна обсуждаться Украина.