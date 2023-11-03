Непроста ситуація на фронті та політичній арені актуалізували у медіа тему мирних перемовин між Україною та Росією. Дмитро Кулеба розповів про ймовірність таємних розмов між Києвом та Москвою.
Дивіться також H&M повертається в Україну вже в листопаді: у МЗС розповіли й про інші хороші новини
Категоричне "Ні"
За словами дипломата, Київ не веде з країною-окупантом жодних секретних перемовин. Кулеба нагадав, що для того, аби з'явилася ймовірність для спілкування із ворогом, він для початку мусить вивести свої війська з усієї території України. Ця умова, зокрема, прописана у формулі миру президента Зеленського.
Раніше глава МЗС зазначав, що найближчі місяці будуть нелегкими для українців. Так, із наближенням холодів і дощів непросто буде просуватися на полі бою. Крім того, Росія готується до нових масованих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. У кількох країнах Європи та США розпочинається політичний сезон, який може впливати на стосунки України та її партнерів.
"Мирні" переговори України та Росії: останні новини
- В Україні залишається незмінною позиція щодо неможливості будь-яких домовленостей з країною-агресоркою, допоки вона не виведе свої війська з усієї окупованої території, або їх не виб'ють звідти ЗСУ. Причому президент Зеленський заявляв, що мова йде про вихід наших військ на міжнародно визнані кордони, а не межі до 24 лютого 2022 року.
- Водночас Путіну вижається, що Україна вже нібито хоче переговорів із ним. Про це російський диктатор сказав на брифінгу за підсумками свого візиту до Пекіну для участі у форумі "Один пояс, один шлях". Очільник Кремля похвалив Київ за те, що він нібито починає схилятися у бік "мирного" вирішення конфлікту.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу своєю чергою заявив, що Кремль готовий до "політичних дискусій" із Заходом, на яких має обговорюватися Україна.