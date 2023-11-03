Непроста ситуація на фронті та політичній арені актуалізували у медіа тему мирних перемовин між Україною та Росією. Дмитро Кулеба розповів про ймовірність таємних розмов між Києвом та Москвою.

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Категоричне "Ні"

За словами дипломата, Київ не веде з країною-окупантом жодних секретних перемовин. Кулеба нагадав, що для того, аби з'явилася ймовірність для спілкування із ворогом, він для початку мусить вивести свої війська з усієї території України. Ця умова, зокрема, прописана у формулі миру президента Зеленського.

Раніше глава МЗС зазначав, що найближчі місяці будуть нелегкими для українців. Так, із наближенням холодів і дощів непросто буде просуватися на полі бою. Крім того, Росія готується до нових масованих обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. У кількох країнах Європи та США розпочинається політичний сезон, який може впливати на стосунки України та її партнерів.

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