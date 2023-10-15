Спробував пояснити свої заяви він в інтерв'ю Наталії Мосейчук. Глава МЗС України пролив світло на те, що мав на увазі, коли говорив про "важку осінь" та переговори з країною-агресоркою.

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Найближчі місяці будуть непростими

На цьому наголосив Дмитро Кулеба. Зокрема, йдеться про роботу на дипломатичному секторі. Крім того, Росія займається підготовкою до обстрілів об'єктів критичної інфраструктури. Він також назвав кілька причин, чому варто бути готовими до нелегких часів.

По-перше, контрнаступ. Що ближче до сезону, який зараз почався, холодно, дощі, то важче рухатися на полі бою. Друге — наближення президентських виборів в Америці. Ми з вами вже побачили як закручується картина,

– зазначив Дмитро Кулеба.

За словами міністра закордонних справ, ще одна причина – початок політичного сезону в сусідніх країнах. Вони займаються проведення виборів, які можуть вплинути на відносини між Україною та її партнерами. Зокрема, мовиться про Словаччину та Польщу.

Кулеба зазначив, що не варто забувати про те, що Росія продовжує тероризувати мирні міста. Окупанти надалі готуються до атак по енергетичній інфраструктурі. Відтак, питання часу, коли загарбники знову завдаватимуть масованих ударів.

І п'ята причина — є тренд про розорення складів, з яких нам постачають те чи інше військове обладнання. Саме тому ми провели перший Форум оборонних індустрій в Україні, всіх зібрали, щоб простимулювати виробництво нової зброї і забезпечити сталість поставок,

– наголосив Дмитро Кулеба.

Окремо він заговорив про можливі переговори між Україною та Росією. За словами міністра, відповідна ймовірність може з'явитися лише за умови, що буде просідання за всіма переліченими вище напрямками. Тоді б Україну оточив негатив, але цього не сталося. Кулеба підкреслив, що план Кремля зазнав краху.