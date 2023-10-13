Кулеба наголосив, що підтримку України потрібно збільшувати, попри політичні турбулентності. Це – необхідно.

Зверніть увагу Вступ до ЄС: Кулеба відповів, чи стане перешкодою агросектор України

Збереження та збільшення міжнародної підтримки попри тактичні політичні турбулентності має важливе значення для досягнення мети перемоги України над російськими загарбниками та вигнання їх з нашої землі,

– мовиться у повідомленні.

Міністр наголосив, що повна та болісна поразка російських окупантів стане справедливим результатом агресії проти України – варварської та неспровокованої. Окрім того, вона дозволить змінити траєкторію й самої Росії.

Пауза допоможе Росії відновити сили

Кулеба зауважив, що ЄС станом на жовтень 2023 року збільшує свою роль у підтримці України навіть на тлі заглиблення США у внутрішньополітичний виборчий процес. Необхідно залишатися об'єднаними та твердими. Саме це допоможе зупинити російську агресію та повернути мир.

Якщо конфлікт заморозять, за цей час Росія зможе відновити сили.

"Якщо піти за таким небезпечним сценарієм, рівень пропаганди в Росії лише зростатиме за ці чотири роки; ненависть до України, інших країн Європи, інших народів буде надалі збільшуватися; російська ультранаціоналістична, фашистська, реваншистська риторика стане ще більш отруйною. Чи за таких умов хтось справді вірить, що лише Україна буде під загрозою нової хвилі агресії в 2028 році", – наголосив Кулеба.

Протверезити Росію зможе лише остаточна поразка у війні. Весь світ має усвідомлювати, що на кону. Насправді цілі Кремля – набагато ширші, аніж Україна. Водночас уникнути найгіршого сценарію – можливо.