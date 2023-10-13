Кулеба подчеркнул, что поддержку Украины нужно увеличивать, несмотря на политические турбулентности. Это – необходимо.

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Сохранение и увеличение международной поддержки, несмотря на тактические политические турбулентности, имеет важное значение для достижения цели победы Украины над российскими захватчиками и изгнания их с нашей земли,

– говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что полное и болезненное поражение российских окупантов станет справедливым результатом агрессии против Украины – варварской и неспровоцированной. Кроме того, она позволит сменить траекторию и самой России.

Пауза поможет России восстановить силы

Кулеба отметил, что ЕС по состоянию на октябрь 2023 увеличивает свою роль в поддержке Украины даже на фоне углубления США во внутриполитический избирательный процесс. Необходимо оставаться объединенными и жесткими. Это поможет остановить российскиую агрессию и вернуть мир.

Если конфликт заморозят, то за это время Россия сможет восстановить силы.

"Если пойти по такому опасному сценарию, уровень пропаганды в России будет только расти за эти четыре года; ненависть к Украине, другим странам Европы, другим народам будет в дальнейшем увеличиваться; российская ультранационалистическая, фашистская, реваншистская риторика станет еще более ядовитой. Или при таких условиях кто-то действительно, верит, что только Украина будет под угрозой новой волны агрессии в 2028 году", – подчеркнул Кулеба.

Отрезвить Россию сможет только окончательное поражение в войне. Весь мир должен осознавать, что на кону. На самом деле цели Кремля гораздо шире, чем Украина. В то же время избежать худшего сценария – возможно.