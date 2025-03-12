Сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что сделает Трамп, если Россия продолжит войну

Трамп во время своего выступления в Овальном кабинете рассказал, какими могут быть последствия для России, если она решит продолжать войну.

Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира,

– отметил Трамп.

Он также добавил, что эти "финансовые вещи" могут стать "разрушительными" для Москвы.

"Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, что-то сделать", – заявил президент США журналистам.

Кроме того, он отметил, что, по его мнению, некогда "сложная" украинская сторона изменила свое мышление.

У меня был кто-то (Зеленский – 24 Канал), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Поэтому посмотрим,

– подчеркнул Трамп.

В то же время американский лидер отказался оценивать потенциал соглашения, но считает, что оно также нужно для России.

Напомним, что по результатам переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 октября Киев согласился на немедленное прекращение огня сроком на 30 дней. По согласию обеих сторон этот срок может быть продлен.