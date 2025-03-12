Повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що зробить Трамп, якщо Росія продовжить війну

Трамп під час свого виступу в Овальному кабінеті розповів, якими можуть бути наслідки для Росії, якщо вона вирішить продовжувати війну.

Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру,

– зазначив Трамп.

Він також додав, що ці "фінансові речі" можуть стати "руйнівними" для Москви.

"Ми наближаємося до того, щоб, можливо, щось зробити", – заявив президент США журналістам.

Крім того, він зазначив, що, на його думку, колись "складна" українська сторона змінила своє мислення.

У мене був хтось (Зеленський – 24 Канал), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир. Тож подивимося,

– наголосив Трамп.

Водночас американський лідер відмовився оцінювати потенціал угоди, але вважає, що вона також потрібна для Росії.

Нагадаємо, що за результатами переговорів делегацій США та України в Саудівській Аравії 11 жовтня Київ погодився на негайне припинення вогню строком на 30 днів. За згодою обох сторін цей термін може бути продовжений.