Archer – самая революционная САУ в мире со 155 миллиметровой пушкой и длиной ствола в 52 калибра. Подробнее о преимуществах гаубицы рассказал 24 Каналу главный редактор Defence Express Олег Катков.
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Как пояснил Катков, системы Archer установлены на шасси с колесной формулой 6×6. САУ отличается от других полной автоматизацией всех процессов, когда экипаж вообще не касается снарядов, однако только за исключением зарядки.
Машина выезжает на позицию, разворачивается за считанные секунды. Речь идет о 20 – 30 секундах на разворачивание. Затем открывает огонь, при чем подача боеприпасов происходит благодаря зарядке автомата,
– сказал главный редактор Defence Express.
Как Archer может применяться на поле боя
По словам Олега Каткова, Archer имеет огромную скорострельность: полный боекомплект составляет 21 снаряд, который может быть выпущен за 2,5 минуты или за 150 секунд, то есть скорострельность САУ составляет около 8 выстрелов в минуту. В режиме "огневого налета" тотальная цифровизация всех систем позволяет ей выйти на позицию, отстрелять серию снарядов и покинуть позицию до того, как первый из них разорвется на позиции врага.
Олег Катков подробнее о преимуществах САУ Archer: смотреть видео
В частности, такая автоматизация сказывается на специфичности применения САУ. В первую очередь это высокоточный инструмент для "хирургических" ударов. И концептуальная система не создана для того, чтобы забрасывать противника снарядами как 24/7.
Archer – одна из лучших систем в контрбатарейной борьбе. Также ствол длиной 52 калибра позволяет вести огонь на дальности до 40 – 50 км. САУ Archer использует два скоординированных друг с другом механизма зарядки. Один из них подает 155 миллиметровые снаряды, второй – оперирует металлическими зарядами в виде цилиндрических блоков со сгорающей оболочкой.
В то же время САУ не может вести огонь "из почвы". То есть, она отстреляла 21 снаряд и идет на перезаряжание. Расчет машины составляет 3 – 4 человека. Обслуживать Archer нужно как минимум раз в день.
Украина самостоятельно усиливает военный потенциал
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- Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина может выпускать больше дронов, чем Россия. Для этого необходимо открытие рынка и предоставление способности бизнесменам масштабировать создание. Однако по сравнению с 2022 годом производство дронов и их количество увеличилось в 100 раз.