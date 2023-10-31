Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что по сравнению с прошлым годом производство дронов и их количество увеличилось в 100 раз. Речь идет о БПЛА, которые получат Силы обороны до конца 2023 года.
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Какая ситуация с производством дронов
Как пояснил Федоров, некоторые категории дронов Украина закупала по 300 штук в 2022 году. В этом году государство будет производить десятки тысяч этих беспилотников.
У нас есть определенные категории дронов, которых мы в прошлом году закупали 300 штук, а в этом году будем производить десятки тысяч. Мы запустили программу, по сути, в марте, и за эти чуть больше полугода уже результат вот такой. В следующем году он будет гораздо больше,
– отметил он.
Федоров также заявил, что на 2024 год запланирована программа по обучению школьников пилотированию дронов и ознакомлению их с этой технологией. Также планируется запустить подобные программы в вузах.
Что касается сбора дронов в ПТУ, школах и других образовательных заведениях, то только предприниматели смогут масштабировать производство. Ведь они способны быстро реагировать на изменения технологии войны.
Сегодня одну связь нужно применять, завтра другую. Сегодня FPV используют одну камеру, а завтра нужно летать на FPV ночью. Вчера не нужен был ретранслятор для FPV, а сегодня мы выбили технику в диапазоне 10 километров, нам нужно увеличивать range, нам нужны коптеры, которые будут ретрансляторами.
– объяснил Федоров.
Вице-премьер подчеркнул, что все быстро меняется. В качестве примера он привел опыт Первой и Второй мировых войн, когда наиболее прогрессивные производители собирались, получали все возможности и генерировали новые технологии для победы.
Последние новости об украинских БПЛА
- Командующий Сил специальных операций Виктор Хоренко недавно заявил, что у Украины есть беспилотники, которые не имеют аналогов в мире. Наши защитники используют дроны в воздухе, на земле, в воде и под водой.
- Напомним, командир роты ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в разговоре с 24 Каналом отметил, что ударные и разведывательные БПЛА помогают ВСУ эффективнее уничтожать российских захватчиков и дополняют общий огневой комплекс. С помощью этих дронов наши защитники уничтожают САУ, ПВО, РСЗО противника.