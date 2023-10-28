Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, ударные беспилотники дополняют общий огневой комплекс.

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ВСУ активно применяют БПЛА

Юрий Федоренко отметил, что разведывательные беспилотники типа крыло позволяют нашим военным видеть врага как днем, так и ночью. Это позволяет более мощно и качественно уничтожать захватчиков посредством объединенного огневого воздействия.

FPV-дроны есть разной модификации и применения. К примеру, беспилотники многократного применения используют для нанесения поражения по передовым позициям россиян, уничтожению ударно-штурмовой группы, а также отбития врага с определенных позиций. Это поддержка наших ударно-штурмовых действий ВСУ.

FPV-дроны, летящие в одну сторону, взрываются вместе с боеприпасом. Дальность долета таких дронов достаточно высокая и, как следствие, мы можем с их помощью и при благоприятных условиях, в частности, проводить мероприятия по контрбатарейной борьбе. То есть уничтожать как прицепную артиллерию противника, так и самоходные артиллерийские установки, средства реактивного огня, средства ПВО,

– объяснил он.

Также в Украине достаточно мощно и быстро развивается направление крыла FPV. Пока они не являются массовым явлением, но используются Силами обороны.

В ночное время ВСУ используют бомберы. Это разработка Украины, у которой нет аналогов в мире. Поэтому сейчас перед врагом тоже стоит задача разработать нечто подобное. С помощью них украинским бойцам удается эффективно отражать ударно-штурмовые действия врага, нанося по ним массированный удар с воздуха и проводить мероприятия по уничтожению легкобронированной и бронированной техники оккупантов.

"Для врага это существенное препятствие, потому что они получают значительное поражение. Иногда бывает, что на коротком отрезке группа ночных бомберов за ночь может уничтожить до 20 – 25 единиц техники определенного количества экипажей там, где происходят ударно-штурмовые действия врага и большое насыщение этими средствами", – подчеркнул военный.

Федоренко о роли дронов в действиях ВСУ: смотрите видео

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