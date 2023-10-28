Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, ударные беспилотники дополняют общий огневой комплекс.
Читайте также Будет больше дронов: в Минобороны приняли важное решение
ВСУ активно применяют БПЛА
Юрий Федоренко отметил, что разведывательные беспилотники типа крыло позволяют нашим военным видеть врага как днем, так и ночью. Это позволяет более мощно и качественно уничтожать захватчиков посредством объединенного огневого воздействия.
FPV-дроны есть разной модификации и применения. К примеру, беспилотники многократного применения используют для нанесения поражения по передовым позициям россиян, уничтожению ударно-штурмовой группы, а также отбития врага с определенных позиций. Это поддержка наших ударно-штурмовых действий ВСУ.
FPV-дроны, летящие в одну сторону, взрываются вместе с боеприпасом. Дальность долета таких дронов достаточно высокая и, как следствие, мы можем с их помощью и при благоприятных условиях, в частности, проводить мероприятия по контрбатарейной борьбе. То есть уничтожать как прицепную артиллерию противника, так и самоходные артиллерийские установки, средства реактивного огня, средства ПВО,
– объяснил он.
Также в Украине достаточно мощно и быстро развивается направление крыла FPV. Пока они не являются массовым явлением, но используются Силами обороны.
В ночное время ВСУ используют бомберы. Это разработка Украины, у которой нет аналогов в мире. Поэтому сейчас перед врагом тоже стоит задача разработать нечто подобное. С помощью них украинским бойцам удается эффективно отражать ударно-штурмовые действия врага, нанося по ним массированный удар с воздуха и проводить мероприятия по уничтожению легкобронированной и бронированной техники оккупантов.
"Для врага это существенное препятствие, потому что они получают значительное поражение. Иногда бывает, что на коротком отрезке группа ночных бомберов за ночь может уничтожить до 20 – 25 единиц техники определенного количества экипажей там, где происходят ударно-штурмовые действия врага и большое насыщение этими средствами", – подчеркнул военный.
Федоренко о роли дронов в действиях ВСУ: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны сдерживают наступление оккупационной армии в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Враг перегруппируется на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях. За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений.
- Одна из самых горячих точек на карте боевых действий – Авдеевка. Спикер Сил обороны на Таврическом направлении Александр Штупун рассказал, что российские захватчики не отказываются от намерений ее окружить и активно применяют авиацию.
- Он отметил, что на Таврическом направлении украинские бойцы продолжают отражать вражеские штурмы на одних участках фронта и двигаться вперед на других. Россияне пытались с Юга бросить вперед механизированные колонны, многие бронетехники, но имеют значительнын потери. В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении.