С начала полномасштабного вторжения ВСУ уже ликвидировали 297 680 бойцов так называемой "второй армии мира". Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои продолжаются.

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Актуальные потери оккупантов на фронте

танков – 5145 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 9726 (+11) ед,

артиллерийских систем – 7162 (+7) ед,

РСЗО – 834 (+0) ед,

средства ПВО – 556 (+0) ед,

самолетов – 320 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1),

крылатые ракеты – 1538 (+0),

корабли /катера – 20 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9513 (+6) ед,

специальная техника – 1011(+1).



Потери России на войне / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают россиян на войне