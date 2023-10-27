З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже ліквідували 297 680 бійців так званої "другої армії світу". Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої тривають.

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Актуальні втрати окупантів на фронті

танків – 5145 (+4) од,

бойових броньованих машин – 9726 (+11) од,

артилерійських систем – 7162 (+7) од,

РСЗВ – 834 (+0) од,

засоби ППО – 556 (+0) од,

літаків – 320 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1),

крилаті ракети – 1538 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од,

спеціальна техніка – 1011 (+1).



Втрати Росії на війні / Генштаб ЗСУ

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