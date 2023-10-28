Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко. За його словами, ударні безпілотники доповнюють загальний вогневий комплекс.

Читайте також Буде більше дронів: у Міноборони ухвалили важливе рішення

ЗСУ активно застосовують БпЛА

Юрій Федоренко зазначив, що розвідувальні безпілотники типу крило дозволяють нашим військовим бачити ворога як вдень, так і вночі. Це дозволяє більш потужно та якісно знищувати загарбників за допомогою об'єднаного вогневого впливу.

FPV-дрони є різної модифікації та застосування. До прикладу, безпілотники багаторазового застосування використовують для завдання ураження по передових позиціях росіян, знищенню ударно-штурмової групи, а також вибиття ворога з певних позицій. Це підтримка наших ударно-штурмових дій ЗСУ.

FPV-дрони, які летять в одну сторону, вибухають разом з боєприпасом. Дальність дольоту таких дронів є досить високою і, як наслідок, ми можемо з їхньою допомогою та за сприятливих умов, зокрема, проводити заходи щодо контрбатарейної боротьби. Тобто знищувати як причіпну артилерію противника, так і самохідні артилерійські установки, засоби реактивного вогню, засоби ППО,

– пояснив він.

Також в Україні досить потужно та швидко розвивається напрямок крила FPV. Наразі вони не є масовим явищем, але теж використовуються Силами оборони.

У нічний час ЗСУ застосовують бомбери. Це розробка України, у якої нема аналогів у світі. Тому зараз перед ворогом також стоїть завдання розробити щось подібне. З допомогою них українським бійцям вдається ефективно відбивати ударно-штурмові дії ворога, завдаючи по них масованого удару з повітря, та проводити заходи зі знищення легкоброньованої та броньованої техніки окупантів.

"Для ворога це суттєва перешкода, бо вони отримують значне ураження. Інколи буває, що на короткому відтинку група нічних бомберів за ніч може знищити до 20 – 25 одиниць техніки певної кількості екіпажів там, де відбуваються ударно-штурмові дії ворога і є велике насичення цими засобами", – підкреслив військовий.

Федоренко про роль дронів у діях ЗСУ: дивіться відео

Що відбувається на фронті: останні новини