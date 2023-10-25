В Минобороны подчеркнули, что это впервые произошло благодаря новой схеме. Речь идет об упрощенном допуске инноваций на поле боя. Срок составляет всего несколько дней. Прессслужба Минобороны подчеркнула: то, что тормозило месяцами, наконец-то заработало новым алгоритмом. На этот раз он быстрый и прозрачный.

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FPV-дроны – реальные инструменты для уничтожения врага и защиты нашей страны, поэтому Минобороны делает все, чтобы их становилось больше,

– говорится в сообщении.

Как отреагировал Федоров

Михаил Фёдоров отреагировал на новость. Он заявил, что воины уже протестировали новые образцы украинских FPV-дронов. Более того, герои одобрили их. Теперь коптеры будут быстрее попадать на фронт и помогать делать оккупантам "жарко".

Федоров напомнил, что ранее допуски к эксплуатации продолжались несколько месяцев.

"Разработки долго тестировали, проводили кучу ненужных заседаний и разводили бюрократию. Сейчас допуск к эксплуатации занимает всего несколько дней", – подчеркнул министр.

Он заверил, что продолжат работать, чтобы украинских дронов было еще больше.