В Пентагоне подчеркнули, что снаряды, передающие Израилю, берут из запасов военного резерва в Израиле. Бомбы малого диаметра, боеприпасы и хвостовые комплекты JDAM стране предоставляют по контрактам прямых коммерческих продажей.

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Что касается 155-мм боеприпасов, то произошедшее перед террористической атакой ХАМАС 7 октября состоит в том, что около 155-мм боеприпасов было изъято из запасов военного резерва в Израиле для пополнения запасов США в Европе. Большинство этого перенаправили и предоставили, чтобы усилить армию обороны Израиля,

– говорится в сообщении.

Совпадают ли военные нужды Израиля и Украины

Кроме того, в США отметили, что между тем, что просит Израиль и тем, в чем нуждается Украина, существует лишь очень небольшое совпадение. Американская сторона будет делать все возможное, чтобы обе страны получили то, что им нужно, чтобы защититься от атак террористов. В то же время, для этого нужно, чтобы Конгресс одобрил запрос, который ему направили.