По данным Генштаба ВСУ в течение суток произошло почти 70 боевых столкновений. 24 Канал анализирует данные из утренней сводки, а также онлайн-карту DeepState относительно того, как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 27 октября.

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Наступление на Востоке

На Бахмутском направлении украинские военные отразили 5 атак захватчиков в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.

Силы обороны продолжают вести штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах,

– сообщили в Генштабе.

В Институт изучения войны (ISW) сообщили, что геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись к югу от Озаряновки. Также российские "военкоры" утверждали, что войска России атаковали и якобы заняли высоту северо-восточнее Хромового.

Также сообщают, что войска врага продолжают оборонять свои позиции возле железной дороги к востоку от Клещеевки и Андреевки, продолжаются тяжелые бои у трассы E40 (Славянск – Бахмут).

Попытки окружить Авдеевку

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши защитники держат оборону и наносят россиянам значительные потери. Захватчики без успеха вели наступательные действия в районах: Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области. Отражены более 20 атак.

На Марьинском оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 18 атак оккупантов.

На Шахтерском и Запорожском направлениях Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, ослабляют захватчиков вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам оккупантов.

Ситуация в Харьковской и Луганской области

На Купянском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжают перегруппировку войск.

В Институт изучения войны (ISW) отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвигались юго-западнее Лимана Первого.

В то же время ВСУ отразили российские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Надии и Макеевки.

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