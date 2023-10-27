По данным Генштаба ВСУ в течение суток произошло почти 70 боевых столкновений. 24 Канал анализирует данные из утренней сводки, а также онлайн-карту DeepState относительно того, как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 27 октября.
Смотрите также ВСУ "минуснули" еще более 500 оккупантов, танки и артсистемы: безумные потери врага на 27 октября
Наступление на Востоке
На Бахмутском направлении украинские военные отразили 5 атак захватчиков в районах Богдановки и Хромового Донецкой области.
Силы обороны продолжают вести штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах,
– сообщили в Генштабе.
В Институт изучения войны (ISW) сообщили, что геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы продвинулись к югу от Озаряновки. Также российские "военкоры" утверждали, что войска России атаковали и якобы заняли высоту северо-восточнее Хромового.
Также сообщают, что войска врага продолжают оборонять свои позиции возле железной дороги к востоку от Клещеевки и Андреевки, продолжаются тяжелые бои у трассы E40 (Славянск – Бахмут).
Попытки окружить Авдеевку
На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку, активно применяют авиацию, но наши защитники держат оборону и наносят россиянам значительные потери. Захватчики без успеха вели наступательные действия в районах: Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области. Отражены более 20 атак.
На Марьинском оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отбили 18 атак оккупантов.
На Шахтерском и Запорожском направлениях Россия сохраняет военное присутствие, осуществляет перегруппировку сил.
На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, ослабляют захватчиков вдоль всей линии фронта.
На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам оккупантов.
Ситуация в Харьковской и Луганской области
На Купянском направлении оккупанты без успеха вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.
На Лиманском направлении россияне наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжают перегруппировку войск.
В Институт изучения войны (ISW) отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что российские войска якобы незначительно продвигались юго-западнее Лимана Первого.
В то же время ВСУ отразили российские штурмы вблизи Синьковки, Петропавловки, Ивановки, Надии и Макеевки.
Важный корабль России идет ко дну, а возле Луганска уничтожена С-400: карта боев на 27 октября – видео 24 Канала