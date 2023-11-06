Крім того, внаслідок інциденту постраждав також і 13-річний син військового. Він наразі перебуває під наглядом лікарів.

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Що відомо про загибель військового

У Національній поліції України зазначили, що трагедія сталася у житловому комплексі в селі Чайки Київської області. Зокрема, після отримання повідомлення про вибух правоохоронці терміново прибули на місце події.

За попередньою інформацією, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець,

– мовиться у дописі НПУ.

Поліцейські зазначили, що наразі вже розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Крім того, правоохоронці працюють на місці, щоб дослідити всі обставини злочину.

Крім того, за даними з джерел журналістів "Української правди", загиблим військовим був Геннадій Частяков, який працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Журналісти наголосили, що при огляді квартири поліція виявила ще п'ять цілих гранат.

Також речниця Міністерства внутрішніх справ України Мар'яна Рева підкреслила, що дружина і теща військового, які були на момент інциденту у квартирі, за попередніми даними, не постраждали.

Згодом офіційно підтвердив загибель свого помічника й головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він наголосив, що це "невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України й для мене особисто".

Залужний підкреслив, що під час святкування свого дня народження в одному із подарунків для Частякова спрацював невідомий вибуховий пристрій. Генерал зауважив, що у Геннадія залишилися дружина та четверо дітей, а також висловив свої глибокі співчуття родині.

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