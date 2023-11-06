Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал не распространять неофициальную информацию и подождать официальных выводов следствия. По его словам, досудебное расследование продолжается.
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Что рассказал Клименко
Как заверил министр, первые обстоятельства трагедии уже удалось выяснить. Он подтвердил, что в понедельник, 6 ноября, майор Частяков праздновал день рождения. С работы мужчина вернулся с подарками от коллег, которые начал показывать родным.
Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв,
– сообщил Клименко.
По словам главы МВД, в квартире правоохранители обнаружили еще 5 таких неразорванных гранат. Боеприпасы отправят на экспертизу.