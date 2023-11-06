Как сообщают источники 24 Канала, этот подарочный набор на день рождения представил коллега погибшего. Это подтвердили и три свидетеля.

Подарочный пакет взорвался во время открытия: какие детали гибели Частякова

Трагический подарок

Источники сообщают, что на день рождения Частякову подарили боевые гранаты, ставшие причиной смерти. Их представил полковник Тимченко. Он уже дал соответствующие показания и подтвердил, что положил в деревянную подарочную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат.

Соответствующую информацию подтвердили трое свидетелей, присутствовавших при вручении подарка. Полковник сказал при вручении: "Тебя удивить трудно - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

Тимченко оставил себе две гранаты того же типа, что подаренные / фото источников

По всей вероятности, Геннадий Частяков воспринял это как шутку, поскольку впоследствии начал разбирать подарки с детьми. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы.

Что известно о гибели помощника Залужного