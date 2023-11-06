Как сообщают источники 24 Канала, этот подарочный набор на день рождения представил коллега погибшего. Это подтвердили и три свидетеля.
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Трагический подарок
Источники сообщают, что на день рождения Частякову подарили боевые гранаты, ставшие причиной смерти. Их представил полковник Тимченко. Он уже дал соответствующие показания и подтвердил, что положил в деревянную подарочную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат.
Соответствующую информацию подтвердили трое свидетелей, присутствовавших при вручении подарка. Полковник сказал при вручении: "Тебя удивить трудно - поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".
Тимченко оставил себе две гранаты того же типа, что подаренные / фото источников
По всей вероятности, Геннадий Частяков воспринял это как шутку, поскольку впоследствии начал разбирать подарки с детьми. Он подумал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы.
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- Глава МВД сообщил, что во время разбора подарков сын Частякова взял гранаты в руки и начал крутить кольцо в руках. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.
- После взрыва 13-летний сын Частякова не подавал признаков жизни. Впоследствии стало известно, что ребенок получил травмы в виде рваных ран на лице . Его доставили в больницу.