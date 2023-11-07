Також правоохоронці встановлюватимуть шляхи надходження цих боєприпасів. Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця МВС Мар'яна Рева, передає 24 Канал.

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У МВС допускають, що справа може бути перекваліфікована

За її словами, слідчі працювали цілу ніч на місці події та були вилучені відповідні предмети, схожі на гранати.

Їх буде направлено на експертизу для того, щоб встановити, що це за боєприпас. Надалі буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів, на яких підставах вони були передані іншим особам,

– сказала вона.

Мар'яна Рева зауважила, що інформація, яка зібрана, свідчить про те, що це був нещасний випадок, тобто необережне поводження з боєприпасом.

Речниця заявила, що поліція розслідує кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами.

Однак Рева не виключає, що справа буде перекваліфікована відповідно до зібраних доказів.

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