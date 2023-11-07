Также правоохранители будут устанавливать пути поступление этих боеприпасов. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер МВД Марьяна Рева, передает 24 Канал.

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В МВД допускают, что дело может быть переквалифицировано

По ее словам, следователи работали всю ночь на месте происшествия и были изъяты соответствующие предметы, похожие на гранаты.

Они будут направлены на экспертизу для того, чтобы установить, что это за боеприпас. В дальнейшем будут установлены пути поступления этих боеприпасов, на каких основаниях они были переданы другим лицам,

– сказала она.

Марьяна Рева отметила, что собранная информация свидетельствует о том, что это был несчастный случай, то есть неосторожное обращение с боеприпасом.

Спикер заявила, что полиция расследует уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами.

Однако Рева не исключает, что дело будет переквалифицировано в соответствии с собранными доказательствами.

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