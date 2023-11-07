Вечером в понедельник 6 ноября Украину всколыхнула страшная новость – погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. 24 Канал собрал все, что известно об этой трагедии.

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Как погиб Частяков

Трагедия произошла в селе Чайки под Киевом. Там в жилом комплексе праздновали день рождения и именно туда вызвали полицию. После получения сообщения о взрыве правоохранители срочно выехали на место происшествия, а затем в Национальной полиции Украины написали, что в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий, а его 13-летний сын тяжело травмирован, он под наблюдением врачей.

Важно! Источники 24 Канала сообщают, что у ребенка рваные раны на лице Также говорится о том, что этот взрыв произошел в селе Петропавловская Борщаговка – оно также под Киевом.

Возбуждено уголовное производство по факту гибели человека и неосторожного обращения с боеприпасами.

Спикер МВД Марьяна Рева сообщила, что жена и теща военного не пострадали, хотя находились во время взрыва в квартире.

Источники "Украинской правды" отметили, что погиб Геннадий Частяков. Мужчина работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным журналистов, при осмотре квартиры полиция обнаружила еще пять целых гранат.

Залужный подтвердил гибель помощника

Вскоре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал пост, в котором подтвердил гибель Частякова. Он назвал майора помощником и близким другом, а его гибель – невыразимой болью и тяжелой потерей для Вооруженных Сил Украины и для него лично.

В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…

– написал главнокомандующий.

По словам источников 24 Канала в правоохранительных органах, жена заявила, что ее муж принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Взрыв произошел, когда он открывал сверток.

Детали инцидента

Источники 24 Канала в правоохранительных органах отметили, что Геннадий Частяков погиб из-за несчастного случая. Причиной его смерти называют взрыв германской гранаты DM51.

С вероятностью 99,9% – это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении,

– отметил источник.

Нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе, говорят источники 24 Канала. Они отмечают: военный погиб в результате неосторожного обращения с боеприпасом.

Кто подарил пакет

Свидетели подтверждают, что дарителем был коллега погибшего – полковник Тимченко.

Он положил в деревянную подарочную коробку бутылку виски Black Label и 6 гранат, презентовав их со словами "Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски".

Судя по всему, Частяков не поверил, что в коробке боевые гранаты, потому что впоследствии начал разбирать подарки с детьми. Возможно, он подумал, что это шутка, а гранаты на самом деле являются рюмками специфической формы.

Что говорят правоохранители

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал не распространять неофициальную информацию, а дождаться официальных выводов следствия.

По его словам, подарок действительно был от коллеги – в его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. А вот в квартире Частякова полиция нашла еще пять таких неразорванных гранат, которые поедут на экспертизу.

Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Далее военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв,

– рассказал детали Клименко.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева говорит, что это был подрыв вследствие неосторожного обращения с боеприпасом

Досудебное расследование начато по факту гибели человека, а также по статье о незаконном обращении с боеприпасами.

"Все обстоятельства будут изучены тщательно и объективно. Сейчас информация поступает в режиме реального времени, поэтому нужно дать возможность следователям поработать, собрать доказательную базу, провести все экспертизы, опросы в рамках досудебного расследования", – подчеркнула она.

Что известно о Частякове

СМИ приводят данные, что мужчина родился в 1984 году, окончил военный лицей, Одесский институт Сухопутных войск. Служил в Новоград-Волынской бригаде, а затем занимался бизнесом.

Также он принимал участие в выборах 2012 года – выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты от Волыни.

