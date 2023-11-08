ДБР начало расследование по делу гибели помощника Валерия Залужного Геннадия Частякова. Представитель ведомства Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что основной версией среди других является несчастный случай.

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Правоохранители рассматривают 4 версии

Работники Государственного бюро расследований рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством,

– отметила она.

Именно эту версию следствие считает основной и, соответственно, наиболее вероятной.

Пресс-секретарь добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:

убийство по заказу спецслужб России;

убийство на почве неприязненных отношений;

попытка убийства спецслужбами России другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины

Гибель Геннадия Частякова: основное