ДБР начало расследование по делу гибели помощника Валерия Залужного Геннадия Частякова. Представитель ведомства Татьяна Сапьян в эфире телемарафона рассказала, что основной версией среди других является несчастный случай.
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Правоохранители рассматривают 4 версии
Работники Государственного бюро расследований рассматривают несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами главной версией причины гибели помощника Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.
По версии следствия, произошел несчастный случай в результате неосторожного обращения с взрывным устройством,
– отметила она.
Именно эту версию следствие считает основной и, соответственно, наиболее вероятной.
Пресс-секретарь добавила, что в уголовном производстве также рассматриваются другие возможные версии:
- убийство по заказу спецслужб России;
- убийство на почве неприязненных отношений;
- попытка убийства спецслужбами России другого офицера Аппарата Главнокомандующего ВС Украины
Гибель Геннадия Частякова: основное
- Трагедия произошла в селе Чайки под Киевом. Там в жилом комплексе праздновали день рождения, однако впоследствии там раздался взрыв. После получения сообщения о взрыве стражи порядка срочно выехали на место происшествия, а затем в Национальной полиции Украины написали, что в результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий, а его 13-летний сын тяжело травмирован, он под наблюдением врачей.
- Вскоре Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сочинил пост, где подтвердил гибель Частякова. Он назвал майора помощником и близким другом, а его гибель – невыразимой болью.
- По словам источников 24 Канала в правоохранительных органах, супруга заявила, что ее муж принес домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. Взрыв произошел, когда он открывал сверток.