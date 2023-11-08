ДБР розпочало розслідування у справі загибелі помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова. Речниця відомства Тетяна Сапьян у етері телемарафону розповіла, що основною версією поміж інших є нещасний випадок.
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Правоохоронці розглядають 4 версії
Працівники Державного бюро розслідувань наразі розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача Збройних Сил України.
За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм,
– зазначила вона.
Речниця додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:
- вбивство на замовлення спецслужб Росії;
- вбивство на ґрунті неприязних відносин;
- спроба вбивства спецслужбами Росії іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.
Загибель Геннадія Частякова: основне