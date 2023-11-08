ДБР розпочало розслідування у справі загибелі помічника Валерія Залужного Геннадія Частякова. Речниця відомства Тетяна Сапьян у етері телемарафону розповіла, що основною версією поміж інших є нещасний випадок.

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Правоохоронці розглядають 4 версії

Працівники Державного бюро розслідувань наразі розглядають нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача Збройних Сил України.

За версією слідства, трапився нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм,

– зазначила вона.

Речниця додала, що у кримінальному провадженні також розглядаються інші можливі версії:

вбивство на замовлення спецслужб Росії;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами Росії іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Загибель Геннадія Частякова: основне